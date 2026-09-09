Sahara, la Guinea ribadisce il sostegno al piano di autonomia marocchino

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – La Guinea ha riaffermato la sua posizione ferma e costante a sostegno della marocchinità del Sahara in occasione dell’ottava sessione della Commissione mista di cooperazione Marocco-Guinea, svoltasi martedì a Conakry.

La sessione è stata copresieduta dal ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita e dal ministro degli Esteri guineano Morissanda Kouyaté. Nel suo intervento di apertura, Kouyaté ha dichiarato che “la Repubblica di Guinea reitera il suo sostegno costante e indefettibile alla marocchinità del Sahara e alla sovranità del Marocco su questa parte del suo territorio”.

Il ministro guineano ha inoltre ribadito che il suo Paese “sostiene l’autonomia sotto sovranità marocchina come unica soluzione a questa controversia, così come preconizzata dal Marocco al Consiglio di Sicurezza dell’Onu”. Kouyaté ha aggiunto che “l’apertura del Consolato generale della Repubblica di Guinea a Dakhla costituisce l’espressione concreta di questa posizione di principio e il simbolo di una solidarietà che non è mai venuta meno”.

Dal canto suo, Bourita ha rinnovato i ringraziamenti e la gratitudine del governo del Regno del Marocco per l’appoggio incondizionato che la Guinea ha sempre fornito, come testimoniano le sue prese di posizione nelle diverse istanze regionali e internazionali e l’apertura del Consolato generale a Dakhla nel gennaio 2020.

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