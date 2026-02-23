Cina: introdotti incentivi fiscali sulle importazioni per la divulgazione scientifica

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Ministero delle Finanze, l’Amministrazione generale delle dogane e l’Amministrazione fiscale statale della Cina hanno diffuso congiuntamente un avviso sull’attuazione di incentivi fiscali all’importazione per la divulgazione scientifica e tecnologica durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030).

La politica, in vigore dal primo gennaio 2026 al 31 dicembre 2030, esenta i beni importati dalle istituzioni per la divulgazione scientifica e tecnologica dai dazi all’importazione e dall’imposta sul valore aggiunto legata all’importazione.

Questo tipo di beni include film, video e attrezzature per la divulgazione che non possono essere prodotti a livello nazionale o le cui versioni locali non soddisfano gli standard di prestazione richiesti.

Tra gli istituti ammissibili figurano musei della scienza e della tecnologia e quelli di storia naturale, secondo quanto si legge nell’avviso.

