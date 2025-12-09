Cina: inaugurata rotta aerea cargo Chongqing-Yangon (2)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un aeromobile della China Postal Airlines attende di effettuare il volo inaugurale della rotta cargo da Chongqing a Yangon presso l’aeroporto internazionale di Jiangbei a Chongqing, nella municipalità sud-occidentale cinese di Chongqing, il 9 dicembre 2025.

La rotta, che collega la municipalità cinese e Yangon, in Myanmar, ha effettuato con successo il volo inaugurale martedì. In quanto 35esima rotta internazionale operata dalla China Postal Airlines, la tratta dovrebbe infondere nuovo slancio alla cooperazione economica e commerciale tra i due Paesi nell’ambito della Belt and Road Initiative, nonché allo sviluppo dell’hub internazionale di logistica aerea di Chongqing.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).