Cina: Hubei, forte aumento delle visite didattiche nei musei (3)

WUHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una volontaria offre una visita guidata ad alcuni studenti al Museo della contea di Xuan’en, nella provincia centrale cinese dell’Hubei, il 15 agosto 2026. Durante le vacanze estive, i musei dell’Hubei hanno registrato un forte aumento del numero di bambini e adolescenti impegnati in visite didattiche. Con visite guidate, esperienze pratiche e corsi sul patrimonio culturale immateriale, questi musei offrono molto più delle sole esposizioni, arricchendo la vita estiva di bambini e studenti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)