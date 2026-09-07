Cina: Huawei presenta il chip Kirin 9050 Pro ad alte prestazioni

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Oggi il colosso tecnologico cinese Huawei ha presentato lo smartphone tri-fold Mate XT 2, alimentato dal nuovo chip Kirin 9050 Pro, il primo processore ad alte prestazioni a utilizzare la tecnologia di logic folding.

Il Kirin 9050 Pro sovrappone le unità logiche a strati all’interno di un singolo chip, accorciando i percorsi di trasmissione del segnale, riducendo la latenza e migliorando le prestazioni complessive, secondo quanto emerso durante un evento di presentazione a Guangzhou.

L’ultima volta che Huawei ha presentato un nuovo chip Kirin in occasione del lancio di un prodotto di punta è stato sei anni fa, in occasione della presentazione globale dello smartphone Mate 40. Negli ultimi anni l’azienda ha continuato a innovare e ad aprire nuove strade.

La spesa dell’azienda per ricerca e sviluppo ha registrato una forte accelerazione, raggiungendo i 121,38 miliardi di yuan (17,9 miliardi di dollari) nella prima metà del 2026, segnando un record per il periodo e rappresentando oltre un quarto dei ricavi.

Huawei sta avanzando rapidamente in diversi settori ad alta intensità tecnologica, tra cui intelligenza artificiale, chip, sistemi operativi e veicoli intelligenti, con il costante livello di investimenti in ricerca e sviluppo che pone le basi per capacità tecnologiche di lungo periodo.

La strategia sembra portare i suoi frutti sul mercato. Secondo i dati IDC, le spedizioni di smartphone Huawei sono cresciute del 19,4% su base annua nel secondo trimestre del 2026, portando la sua quota di mercato al 22,6%, la più alta in Cina.

In un momento in cui il settore nel suo complesso è sotto pressione, Huawei si distingue come uno dei pochi grandi produttori a registrare una crescita significativa, hanno affermato gli analisti.

(ITALPRESS).