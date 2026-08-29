HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – John Lee, capo dell’esecutivo della regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR), ha dichiarato sabato che sono stati stanziati 50 milioni di dollari di Hong Kong (circa 6,37 milioni di dollari statunitensi) dal Fondo per i soccorsi in caso di calamità, dopo la colata di fango che ha colpito il valico di Gyirong, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina.

In un post sui social media, Lee ha espresso profonda tristezza per la catastrofe, commemorando le vittime e manifestando la propria sincera vicinanza alle persone colpite e alle famiglie delle vittime.

Lee ha auspicato che le operazioni di soccorso possano procedere in modo sicuro e regolare e che i residenti colpiti ricevano un sostegno tempestivo per superare le difficoltà.

Ha aggiunto che il Comitato consultivo del Fondo per i soccorsi in caso di calamità esaminerà rapidamente le richieste di finanziamento.

(ITALPRESS).