HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli alunni si esercitano nel pattinaggio in una scuola della città di Mudanjiang, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 5 dicembre 2025. Molte scuole della provincia hanno realizzato piste nei campus e organizzato varie attività sul ghiaccio e sulla neve per permettere agli studenti di divertirsi praticando i relativi sport.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).