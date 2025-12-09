HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un’alunna si diverte sul ghiaccio in una scuola del distretto di Yimei, città di Yichun, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, l’8 dicembre 2025. Molte scuole della provincia hanno realizzato piste nei campus e organizzato varie attività sul ghiaccio e sulla neve per permettere agli studenti di divertirsi praticando i relativi sport.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).