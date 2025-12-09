HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone l’8 dicembre 2025, mostra alcuni che pattinano sulla pista di una scuola a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Molte scuole della provincia hanno realizzato piste nei campus e organizzato varie attività sul ghiaccio e sulla neve per permettere agli studenti di divertirsi praticando i relativi sport.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
