HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone l’8 dicembre 2025, mostra alcuni che pattinano sulla pista di una scuola a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Molte scuole della provincia hanno realizzato piste nei campus e organizzato varie attività sul ghiaccio e sulla neve per permettere agli studenti di divertirsi praticando i relativi sport.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).