Cina: Hebei, al via la Settimana internazionale del design industriale (1)

XIONG’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei commercianti stranieri visitano l’Industrial Design Innovation Achievement Exhibition nella Xiong’an New Area, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 21 settembre 2026. A tema “Il design dà forza, i cluster si rinnovano”, qui ha preso il via la Settimana internazionale del design industriale dello Hebei 2026. La mostra, organizzata nell’ambito dell’evento, ha attirato 340 espositori provenienti da Paesi e regioni tra cui Cina, Stati Uniti e Germania, presentando oltre 3.300 opere eccezionali di design, tra cui prodotti innovativi in settori quali manifattura intelligente, tecnologia dell’informazione elettronica di nuova generazione, robotica, nuovi materiali e smart home.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)