Cina: Guizhou, sfilata “Village T” celebra costumi etnici Miao e Dong (2)

KAILI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle ricamatrici presentano i costumi tradizionali e le opere di ricamo durante una sfilata di moda “Village T” a Kaili, nella prefettura autonoma Miao e Dong di Qiandongnan, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, l’8 marzo 2026. Le ricamatrici hanno partecipato all’evento per presentare i colorati costumi etnici.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
