Cina: Guizhou, sfilata “Village T” celebra costumi etnici Miao e Dong (2)

(260309) -- KAILI, March 9, 2026 (Xinhua) -- Embroiderers present traditional costumes and embroidery works during a "Village T" fashion show in Kaili, Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, southwest China's Guizhou Province, on March 8, 2026. Embroiderers from Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture participated in the "Village T" fashion show to showcase colorful ethnic costumes. (Xinhua/Yang Wenbin)

KAILI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle ricamatrici presentano i costumi tradizionali e le opere di ricamo durante una sfilata di moda “Village T” a Kaili, nella prefettura autonoma Miao e Dong di Qiandongnan, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, l’8 marzo 2026. Le ricamatrici hanno partecipato all’evento per presentare i colorati costumi etnici.

-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).

