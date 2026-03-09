Cina: Guizhou, sfilata “Village T” celebra costumi etnici Miao e Dong (2)

KAILI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle ricamatrici presentano i costumi tradizionali e le opere di ricamo durante una sfilata di moda “Village T” a Kaili, nella prefettura autonoma Miao e Dong di Qiandongnan, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, l’8 marzo 2026. Le ricamatrici hanno partecipato all’evento per presentare i colorati costumi etnici.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).