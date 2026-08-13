Cina: granchi freschi al mercato ittico di Zhoushan (2)

ZHOUSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei pescatori caricano ceste di granchi nuotatori per il trasporto in un porto peschereccio di un mercato ittico nella città di Zhoushan, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 12 agosto 2026. Le imbarcazioni da pesca munite di licenze speciali sono salpate verso il Mar Cinese Orientale dopo che martedì è stata parzialmente revocata la moratoria estiva sulla pesca.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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