Cina: foto della parata di pinguini all’Harbin Polarland (1)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea scattata da un drone il 13 dicembre 2025 mostra una parata di pinguini all’Harbin Polarland di Harbin, capitale della provincia nordorientale cinese di Heilongjiang. La parata si è tenuta sabato con 100 esemplari di pinguini antartici.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
