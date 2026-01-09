Cina: FIFA firma accordo con TikTok per copertura Coppa del mondo 2026

GINEVRA (SVIZZERA) (XINHUA/ITALPRESS) – FIFA giovedì ha annunciato di aver firmato un accordo di piattaforma preferenziale con TikTok per migliorare la copertura della Coppa del mondo FIFA 2026.

Secondo FIFA, l’accordo “porterà a un livello più elevato di collaborazione e integrazione”, consentendo a TikTok di offrire una copertura più completa della Coppa, con un aumento dei contenuti originali e il posizionamento della piattaforma come hub centrale per tifosi e creator durante il torneo.

Le due organizzazioni avevano già collaborato in occasione della Coppa del mondo femminile 2023, che, secondo FIFA, ha generato decine di miliardi di visualizzazioni su TikTok.

In base alla nuova partnership, TikTok potrà trasmettere in diretta alcune parti delle partite della Coppa, pubblicando un maggior numero di clip selezionate e accedendo a contenuti speciali prodotti da FIFA appositamente per la piattaforma.

FIFA ha inoltre annunciato che avvierà per la prima volta un programma dedicato ai creator, offrendo a un gruppo selezionato di creator globali di TikTok l’accesso al dietro le quinte durante il torneo, comprese conferenze stampa e sessioni di allenamento delle squadre.

