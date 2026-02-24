Cina: Festa primavera, 5,08 mld di viaggi interregionali nei primi 20 giorni (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei passeggeri salgono a bordo di un treno alla stazione ferroviaria di Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 22 febbraio 2026. Sabato il picco di viaggi per la Festa di primavera 2026 in Cina ha superato il giro di boa, con gli spostamenti interregionali di passeggeri che hanno raggiunto 5,08 miliardi nei primi 20 giorni, come dichiarato domenica dal ministero dei Trasporti.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
