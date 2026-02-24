Cina: Festa di primavera, box office a quota 5,75 mld yuan, Pegasus 3 domina la classifica

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli incassi del box office in Cina durante i nove giorni di vacanza della Festa di Primavera hanno totalizzato 5,75 miliardi di yuan (circa 828,65 milioni di dollari), con un totale di 120 milioni di biglietti venduti. Lo ha dichiarato oggi l’Amministrazione cinematografica cinese.

“Pegasus 3”, terzo capitolo del franchise di commedie sulle corse diretto da Han Han e interpretato da Shen Teng, è risultato il film con il maggiore incasso della stagione, a quota 2,93 miliardi di yuan.

Il thriller di spionaggio contemporaneo “Scare Out”, diretto da Zhang Yimou, segue a quota 868 milioni di yuan. Il film è incentrato su una fuga di dati riservati dell’aviazione militare e segna la quarta uscita in cinque anni di Zhang per la Festa di Primavera.

“Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert”, diretto dall’importante coreografo d’azione Yuen Woo-ping, si è classificato terzo a 806 milioni, mentre l’episodio del franchise animato “Boonie Bears: The Hidden Protector” si è piazzato quarto a 714 milioni.

Le vacanze della Festa di Primavera sono state una delle finestre più rilevanti nel secondo mercato cinematografico mondiale, rappresentando circa un quinto dell’incasso annuale della Cina sia nel 2024 che nel 2025. In ciascuno degli ultimi tre anni, il titolo di maggiore incasso della stagione è poi diventato il campione assoluto dell’anno al botteghino.

