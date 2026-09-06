NANCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Con la partenza, questa mattina, del treno ad alta velocità G3998 dalla stazione di Ruijin e diretto Yan’an, i due luoghi sacri della rivoluzione sono stati collegati direttamente per la prima volta da un servizio ferroviario ad alta velocità.

Quest’anno ricorre il 90esimo anniversario della vittoria della Lunga Marcia dell’Armata Rossa Centrale. Ruijin e Yan’an, rispettivamente punto di partenza della Lunga Marcia e cuore rivoluzionario del Partito Comunista Cinese dopo la Lunga Marcia, si trovano nella Cina orientale e nord-occidentale.

(ITALPRESS).