PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nei prossimi anni, la Cina promuoverà uno sviluppo di alta qualità dell’industria dei veicoli a nuova energia (NEV) smart e connessi, ha dichiarato mercoledì il ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione.

Sarà formulato un piano quinquennale per lo sviluppo del settore, ha dichiarato il ministero, precisando che il documento sarà coordinato con le strategie correlate in materia di energia e infrastrutture, al fine di orientare l’innovazione industriale nell’intero settore.

Sarà avviato un nuovo ciclo di iniziative per promuovere lo sviluppo di alta qualità delle principali catene industriali, con un aumento degli investimenti nella ricerca su prodotti di punta, materiali di base e strumenti software. Parallelamente, la Cina accelererà i progressi nelle tecnologie chiave, come le batterie a stato completamente solido e la guida autonoma di alto livello.

Secondo il ministero, saranno adottate misure per ampliare ulteriormente i consumi automobilistici, promuovere i programmi di trade-in dei veicoli, favorire l’applicazione su larga scala dei mezzi pesanti a nuova energia, approfondire le riforme assicurative per i NEV, e stimolare un potenziale di consumo diversificato.

Il ministero ha inoltre affermato che sarà fornito il sostegno alla cooperazione internazionale in materia di commercio, investimenti e tecnologia, guidando le imprese a sviluppare una presenza all’estero razionale, ordinata e sicura, e promuovendo un nuovo assetto di cooperazione industriale globale nel settore.

-Foto Xinhua-

