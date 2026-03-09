Cina: eventi per celebrare la Giornata internazionale della donna (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una fiera del lavoro dedicata alle donne si tiene a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, l’8 marzo 2026. Ieri si sono svolte in tutta la Cina diverse iniziative per celebrare la Giornata internazionale della donna.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
