Cina: eventi per celebrare la Giornata internazionale della donna (3)

(260308) -- BEIJING, March 8, 2026 (Xinhua) -- A job fair dedicated to the female is held in Harbin, northeast China's Heilongjiang Province, March 8, 2026. Various events were held across China on Sunday to mark the International Women's Day. (Photo by Liu Yang/Xinhua)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una fiera del lavoro dedicata alle donne si tiene a Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, l’8 marzo 2026. Ieri si sono svolte in tutta la Cina diverse iniziative per celebrare la Giornata internazionale della donna.

-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE