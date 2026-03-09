Cina: eventi per celebrare la Giornata internazionale della donna (2)

(260308) -- BEIJING, March 8, 2026 (Xinhua) -- Women attend an art workshop in celebration of the International Women's Day in Qionghai City, south China's Hainan Province, March 8, 2026. Various events were held across China on Sunday to mark the International Women's Day. (Photo by Meng Zhongde/Xinhua)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle donne partecipano a un laboratorio artistico per celebrare la Giornata internazionale della donna nella città di Qionghai, nella provincia meridionale cinese di Hainan, l’8 marzo 2026. Ieri si sono svolte in tutta la Cina diverse iniziative per celebrare la Giornata internazionale della donna.

-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).

