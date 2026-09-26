Cina: eventi in tutto il Paese per la Festa di metà autunno (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Familiari di cinesi residenti all’estero celebrano la Festa di metà autunno nel villaggio di Baoxiang, a Haian, nella provincia orientale cinese dello Jiangsu, il 25 settembre 2026. Venerdì si è celebrata la Festa di metà autunno, che ricorre ogni anno il quindicesimo giorno dell’ottavo mese del calendario tradizionale cinese. Per l’occasione, in tutta la Cina si sono svolti eventi di vario genere.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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