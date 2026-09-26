Cina: eventi in tutto il Paese per la Festa di metà autunno (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone partecipano a un gioco di indovinelli nella Prefettura autonoma di Enshi delle etnie Tujia e Miao, nella provincia centrale cinese dello Hubei, il 25 settembre 2026. Venerdì si è celebrata la Festa di metà autunno, che ricorre ogni anno il quindicesimo giorno dell’ottavo mese del calendario tradizionale cinese. Per l’occasione, in tutta la Cina si sono svolti eventi di vario genere.

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