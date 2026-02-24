Cina: durante la Festa di primavera i giovani scelgono vacanze “a più fasi”

SHENYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alla vigilia della Festa di Primavera, Gu Yu di Shenyang, capoluogo della provincia nordorientale cinese del Liaoning, era impegnato su più fronti. Oltre ad aiutare la famiglia ad affiggere i distici augurali e a preparare i ravioli, si dedicava anche a consultare guide di viaggio su diverse piattaforme online.

Durante la vacanza di nove giorni per la Festa di Primavera di quest’anno, iniziata il 15 febbraio, Gu aveva programmato di godersi prima la cena in famiglia a casa, e successivamente di viaggiare con loro verso la provincia meridionale del Guangdong nel secondo giorno del Capodanno cinese, caduto quest’anno il 17 febbraio.

“La lunga vacanza è il momento perfetto per portare i miei genitori a vivere l’atmosfera festosa di altre città”, ha detto Gu.

Questa pausa prolungata, ribattezzata la “vacanza per la Festa di primavera più lunga di sempre”, ha offerto ai cinesi più opzioni su come festeggiare. Come Gu, molti giovani hanno adottato una modalità “a più fasi” per la festa, rimodellando la tradizione ma al tempo stesso mantenendola viva.

I dati del fornitore di servizi di viaggio online Fliggy mostrano un significativo aumento delle prenotazioni di servizi turistici durante la Festa di primavera di quest’anno.

Le generazioni nate negli anni ’80 e ’90 hanno rappresentato il principale motore dei viaggi durante queste vacanze, pari al 64% del totale, secondo un rapporto della China Association of Travel Services. Sempre più persone hanno scelto di viaggiare in famiglia. Gli spostamenti che riuniscono tre differenti generazioni si sono rivelati un’opzione popolare, pari al 34% del totale.

Per far fronte alla crescente domanda di viaggi, le autorità dei trasporti in tutta la Cina hanno adottato molteplici misure per garantire spostamenti semplici durante il picco di viaggi per la Festa di primavera.

Gli operatori ferroviari hanno analizzato in maniera dinamica i big data della piattaforma cinese di biglietteria ferroviaria 12306 per aggiungere treni sulle tratte e nei segmenti più richiesti. Diverse compagnie aeree hanno sostituito gli aeromobili a fusoliera stretta con quelli a fusoliera larga sulle rotte più trafficate per massimizzarne la capacità. Sulla provincia insulare tropicale di Hainan, ad esempio, la capacità degli aeromobili a fusoliera larga durante le vacanza 2026 è aumentata del 15% rispetto all’anno precedente.

Oltre a migliori trasporti, le diverse attività di turismo culturale e le tradizionali esperienze di Capodanno in tutto il Paese hanno anche attirato le persone a vivere lo spirito della festa in modi nuovi.

Shenyang ha inaugurato quasi 40 attività su ghiaccio e neve, insieme a eventi come fiere delle lanterne e tour notturni nei musei. Guangzhou, capoluogo del Guangdong, ha invece ospitato molteplici esposizioni sul patrimonio culturale immateriale, con mostre attentamente selezionate sulle sculture in giada della scuola meridionale, lanterne a forma di pesce e teatro delle ombre.

Attirato da questa offerta diversificata, Jin Xiaodong di Changzhi, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi, ha portato i genitori in viaggio nella provincia sud-occidentale del Guizhou il terzo giorno della Festa di primavera, per un’esperienza immersiva nella ricca cultura etnica locale.

“In passato, la Festa di primavera era solo un susseguirsi di visite. Eravamo sempre in movimento e non ci riposavamo mai davvero. Ora, viaggiare con la mia famiglia è più rilassante e fa emergere il vero sapore del Capodanno”, ha dichiarato Jin.

La sua esperienza riflette un cambiamento più ampio, che secondo Wang Xiaoyu, professore alla Beijing Sport University, conferisce alla festività un “significato più ricco”.

“Non si tratta più solo di tornare a casa, ma anche di uscire per esplorare il mondo e abbracciare la vita”, ha osservato Wang.

