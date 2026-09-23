Cina: contea di Jingyuan sviluppa filiera legata al bestiame di qualità (3)

JINGYUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un lavoratore si prende cura dei bovini in un allevamento nella contea di Jingyuan, nella regione autonoma nord-occidentale cinese del Ningxia Hui, il 21 settembre 2026. La contea è nota per il suo bestiame di qualità, e ha sviluppato una filiera industriale integrata che comprende allevamento dei bovini, lavorazione, trasporto con catena del freddo e vendita. Attualmente, nella contea vengono allevati circa 120.000 bovini da carne. Oltre 6.800 famiglie di allevatori hanno visto aumentare il proprio reddito annuo in media di oltre 15.000 yuan (circa 2.240 dollari USA).

-Foto Xinhua-

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