Cina: con Festival teatrale Tianjin si trasforma in palcoscenico all’aperto (2)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone assistono a uno spettacolo nel distretto di Heping a Tianjin, nella Cina settentrionale, il 6 ottobre 2026. Durante le vacanze per la Festa nazionale, in tutta la città si è svolto un evento speciale del Festival teatrale di Tianjin 2026. Strade e vicoli, edifici centenari e altri luoghi culturali simbolo sono stati trasformati in palcoscenici all’aperto, offrendo ai visitatori una ricca proposta di spettacoli teatrali.

-Foto Xinhua-

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