JINAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto realizzata con drone mostra una nave cargo carica di componenti per gli impianti di energia eolica destinati all’esportazione in Austria mentre lascia l’area portuale di Penglai del porto di Yantai, nella provincia orientale cinese dello Shandong, il 28 marzo 2026. Nella giornata di ieri sette unità di componenti di produzione nazionale sono state caricate e spedite in Austria dall’area portuale di Penglai.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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