Cina: nello Yunnan cresce il turismo legato alla cultura del caffè (1)

LINCANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 13 settembre 2026, mostra una veduta della tenuta di caffè Xigui, nell’omonimo villaggio della città di Lincang, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan.

Essendo una delle principali aree di produzione di caffè dello Yunnan, Lincang, facendo affidamento sulle sue peculiari risorse naturali, ha sviluppato con vigore un modello imprenditoriale che integra l’industria del caffè con il turismo. I turisti possono vivere in modo immersivo la cultura del caffè nelle tenute, sperimentando nuove forme di svago rurale. Alla fine del 2025, l’area coltivata a caffè nella città di Lincang aveva raggiunto circa i 290.000 mu (circa 19.333 ettari). L’industria del caffè sta diventando un importante motore per lo sviluppo dell’economia agricola, culturale e turistica locale.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).