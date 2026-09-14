Automotive: case automobilistiche cinesi protagoniste al Salone dell’Auto di Torino

TORINO (XINHUA/ITALPRESS) – Le case automobilistiche cinesi si sono prese la scena al Salone dell’Auto di Torino 2026 grazie alle loro crescenti capacità nel design e alle tecnologie avanzate, mentre i rappresentanti del settore hanno sottolineato il ruolo sempre maggiore delle aziende cinesi nel settore automobilistico europeo.

Il Salone dell’Auto si è aperto venerdì a Torino, presentando 132 nuovi modelli di veicoli e una serie di attività, tra cui test drive ed eventi dedicati al design automobilistico.

Durante la cerimonia dei Torino Automotive Design Award (TADA), tenutasi venerdì al Teatro Regio, case automobilistiche cinesi tra cui Chery, Geely, Great Wall Motor (GWM) e GAC hanno ricevuto premi in diverse categorie, a conferma della crescente presenza dei marchi cinesi all’evento italiano.

Andrea Levy, presidente del Salone dell’Auto di Torino, ha dichiarato a Xinhua che sempre più persone stanno imparando a conoscere questi marchi cinesi, aggiungendo che i veicoli cinesi offrono nuove soluzioni tecnologiche e pongono sempre maggiore attenzione a comfort, intrattenimento e sicurezza.

Davide Loris Amantea, Chief Creative Officer di Pininfarina, ha affermato che il design automobilistico cinese è andato oltre il semplice apprendimento dagli stili consolidati e sta mostrando “più coraggio nel definire la propria identità”.

“Devo dire che oggi il mercato sta dimostrando che il linguaggio del design cinese è davvero potente, anche perché, dal punto di vista tecnologico, hanno molti più strumenti per creare un nuovo ecosistema e un nuovo ambiente nel design, per gli interni di un’auto o per gli esterni”, ha affermato Amantea.

Fabrizio Giugiaro, car designer, CEO e fondatore di GFG Style, ha affermato che il design automobilistico cinese è particolarmente aperto all’innovazione, beneficiando della tecnologia avanzata del Paese e di una maggiore libertà nell’esplorare nuove idee.

“È possibile fare innovazione perché la Cina dispone di una tecnologia che lo permette”, ha dichiarato Giugiaro a Xinhua.

La crescente presenza delle case automobilistiche cinesi in Europa ha inoltre creato nuove opportunità di cooperazione, ha affermato Levy, indicando le partnership tra aziende cinesi ed europee.

“L’Europa ha una grande tradizione nel design”, ha affermato, aggiungendo che la cooperazione tra le due parti può combinare punti di forza diversi e contribuire allo sviluppo di veicoli migliori.

Mentre le case automobilistiche cinesi ampliano la loro presenza in Europa, il Salone dell’Auto di Torino ha offerto uno spaccato di come l’innovazione tecnologica, il design e la cooperazione industriale stiano avvicinando sempre di più i settori automobilistici cinese ed europeo.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).