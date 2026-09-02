GYIRONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una cerimonia commemorativa per le vittime della colata di fango del 26 agosto si tiene presso la sede del porto di Gyirong dell’Ufficio di pubblica sicurezza di Xigaze, nella contea di Gyirong, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, il primo settembre 2026.

Ieri mattina si sono svolte alcune cerimonie commemorative sul posto, per ricordare le vittime del disastro che ha causato numerosi morti e lasciato molte persone disperse.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).