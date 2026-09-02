GYIRONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I soccorritori osservano un momento di silenzio in memoria delle vittime della colata di fango del 26 agosto sul luogo delle operazioni di soccorso nella contea di Gyirong, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, il primo settembre 2026.

Ieri mattina si sono svolte alcune cerimonie commemorative sul posto, per ricordare le vittime del disastro che ha causato numerosi morti e lasciato molte persone disperse.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).