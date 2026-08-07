Cina: clima fresco e paesaggi attirano turisti nella contea di Anji (2)

ANJI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei visitatori trascorrono momenti di relax in una caffetteria immersa tra le montagne della contea di Anji, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 5 agosto 2026. Durante le vacanze estive, la contea sfrutta il clima fresco e gli splendidi paesaggi, attirando numerosi turisti in cerca di sollievo dal caldo estivo.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

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