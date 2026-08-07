HEFEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone assistono a uno spettacolo di lanterne a forma di pesce in un mercato culturale nell’area panoramica del Giardino Huiyuan a Hefei, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il 30 luglio 2026. Recentemente la città di Hefei ha organizzato una serie di mercati tematici che sfruttano le risorse culturali e turistiche locali per stimolare i consumi. Nell’area panoramica del Giardino Huiyuan, un mercato culturale con prodotti creativi, canti popolari e spettacoli, sfilate di lanterne a forma di pesce e specialità gastronomiche locali offre ai visitatori un’esperienza immersiva nella cultura dell’Anhui. Nella cittadina di Dawei, un mercato dedicato all’uva mette a disposizione degli agricoltori locali una piattaforma per promuovere i prodotti agricoli. I visitatori possono assaggiare diverse varietà di uva e bevande a base di questo frutto, acquistare prodotti agricoli a prezzi scontati e partecipare a visite didattiche. Integrando esperienze culturali, attività ricreative e consumi, questi mercati tematici sono riusciti ad attirare visitatori, creando al contempo nuove opportunità per il turismo locale e le industrie rurali.

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