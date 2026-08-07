MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – Le forze russe hanno colpito tre navi da carico nel Mar Nero e un convoglio militare vicino al villaggio di Vyshneve, nella regione di Dnipropetrovsk. Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo in una nota, le navi e il convoglio trasportavano rifornimenti militari per le forze armate ucraine. Sempre secondo la nota di Mosca, rilanciata dall’agenzia Tass, le forze aeree russe hanno colpito alcuni centri di controllo per i droni delle brigate ucraine nel Donetsk e nel distretto di Kharkiv. In questo stesso distretto, infine, un drone ha distrutto anche una locomotiva delle forze armate ucraine.

KALLAS ANNUNCIA NUOVE SANZIONI

Ogni nuovo attacco all’Ucraina è “un ulteriore motivo per cui l’Europa deve inasprire la pressione sulla Russia“. Lo ha scritto su X l’Alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza dell’Ue, Kaja Kallas, spiegando che “in risposta alla recente serie di raid aerei russi”, l’Ue ha adottato oggi nuove liste di sanzioni contro cinque individui coinvolti nel complesso militare-industriale russo. “Con il suo esercito bloccato sul campo di battaglia, Mosca sta intensificando ulteriormente la sua campagna di terrore contro i civili. L’Ue deve continuare a esercitare pressioni sulla Russia finché Mosca non porrà fine alla guerra“, ha concluso Kallas.

– foto IPA Agency –

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