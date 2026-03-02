Cina: ciliegi in fiore rilanciano turismo di inizio primavera (1)

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti ammirano i fiori di ciliegio in una piantagione del tè nella cittadina di Yongfu, città di Zhangping, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 28 febbraio 2026. Nel Fujian, le piantagioni di tè e le aree montuose adornate dai ciliegi in fiore hanno registrato una crescente popolarità come destinazioni turistiche all’inizio della primavera. Negli ultimi anni, il dipartimento forestale provinciale ha sviluppato un sistema diversificato per la fioritura dei ciliegi, con varietà a fioritura precoce, intermedia e tardiva, valorizzando a pieno le specie autoctone e grazie ad anni di introduzione e coltivazione. Questo sistema sostiene la crescita di un turismo caratteristico legato ai fiori di ciliegio e dà un impulso efficace all'”economia di primavera” della regione.

