Cina: Shanghai ospiterà una tappa delle Olympic Q-Series nel 2028

OSANNA (SVIZZERA) (XINHUA/ITALPRESS) – Shanghai ospiterà una tappa dell’edizione ampliata delle Olympic Q-Series nel 2028, ha annunciato ieri il Comitato olimpico internazionale. Le gare di qualificazione torneranno così nella città che aveva ospitato l’edizione inaugurale nel 2024.

Le serie in quattro tappe, precedentemente note come Olympic Qualifier Series, si svolgeranno tra maggio e giugno 2028 a Tokyo, Shanghai, Montreal e Orlando. La tappa di Shanghai è in programma dall’11 al 14 maggio, una settimana dopo l’evento inaugurale di Tokyo.

Le Olympic Q-Series comprenderanno sei discipline: basket 3×3, beach volley, BMX freestyle, arrampicata, flag football e skateboard. Il programma sportivo di ciascuna tappa sarà confermato in un secondo momento.

“Le Q-Series sono un entusiasmante evento globale nel percorso verso i Giochi olimpici di Los Angeles 2028”, ha dichiarato la presidente del CIO Kirsty Coventry. “Un unico format, quattro tappe, sei discipline sportive. L’obiettivo è aumentare la visibilità degli atleti e il coinvolgimento dei tifosi a livello globale. Non vediamo l’ora che le Series abbiano inizio”.

“Crediamo che le Olympic Q-Series saranno davvero entusiasmanti per i tifosi e per le città ospitanti. I fan saranno nel vivo dell’azione: l’atmosfera da festival, lo sport, la musica e la cultura prenderanno vita in città iconiche. Saranno eventi dal ritmo serrato, ad alta energia, ricchi di azione, con atleti di livello mondiale e una grande attenzione ai giovani”, ha aggiunto la presidente.

La decisione di espandere le Series si basa sul grande successo della prima edizione delle Olympic Qualifier Series del 2024, che aveva incluso tappe a Shanghai e Budapest e riuniva più sport in contesti urbani compatti e in stile festival.

L’edizione del 2028 si terrà a Tokyo dal 4 al 7 maggio, la stessa città in cui il basket 3×3, il BMX freestyle, l’arrampicata e lo skateboard hanno fatto il loro debutto olimpico in occasione dei Giochi di Tokyo 2020. Dopo Shanghai, l’evento farà tappa a Montreal dal primo al 4 giugno, presso il Parco olimpico del 1976, prima di concludersi a Orlando dall’8 all’11 giugno.

Le Olympic Q-Series rappresentano un percorso chiave di qualificazione per i Giochi olimpici di LA28, offrendo agli atleti un’opportunità decisiva per assicurarsi quote olimpiche dirette poco prima dell’inizio dei Giochi.

(ITALPRESS).