Cina: Changsha promuove economia notturna tra spettacoli e street food (3)

CHANGSHA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I turisti visitano una strada antica a Changsha, nella provincia centrale cinese dello Hunan, il 25 aprile 2026. La città di sera offre diverse forme di attività commerciale: dalle dirette streaming alle esibizioni di band, dai servizi fotografici in costume al cibo dei mercati notturni, contribuendo alla vitalità dell’economia notturna della città.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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