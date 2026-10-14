Cina: Changchun accoglie la fiamma dell’Universiade invernale 2027 (2)

CHANGCHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Hu Yuting (al centro), presidente esecutivo del Comitato organizzatore dell’Universiade di Changchun, accende il braciere durante una cerimonia di benvenuto alla fiamma dell’Universiade invernale di Changchun 2027 a Changchun, nella provincia nord-orientale cinese del Jilin, il 14 ottobre 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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