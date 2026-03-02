PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una ragazza osserva una lanterna a forma di pesce durante una parata per celebrare l’imminente Festival delle lanterne nella contea di Ninghai a Ningbo, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, il 28 febbraio 2026. In tutta la Cina si sono svolte varie attività per celebrare il festival, che cade il quindicesimo giorno del primo mese del calendario lunare cinese, ovvero quest’anno il 3 marzo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
