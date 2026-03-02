PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 28 febbraio 2026, mostra squadre della danza del drago che sfilano durante una parata nella contea di Deqing, a Huzhou, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. In tutta la Cina si sono svolte varie attività per celebrare il Festival delle lanterne, che cade il quindicesimo giorno del primo mese del calendario lunare cinese, ovvero quest’anno il 3 marzo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
