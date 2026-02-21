Cina avvia campagna con 30.000 eventi per la Festa di primavera (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I turisti assistono a uno spettacolo di fuochi d’artificio di ferro fuso durante una fiera del tempio nella città di Shangqiu, nella provincia centrale cinese dello Henan, il 19 febbraio 2026. Il ministero cinese della Cultura e del Turismo ha avviato una campagna culturale e turistica della durata di un mese in occasione della Festa di primavera, con un’ampia gamma di attività e misure promozionali per soddisfare meglio le esigenze della popolazione. In programma dalla fine di gennaio ai primi di marzo, la campagna vedrà lo svolgimento di circa 30.000 attività a livello nazionale, offrendo prodotti ed eventi culturali e turistici stagionali incentrati sulle usanze di Capodanno, spettacoli ed esposizioni. Saranno distribuiti oltre 360 milioni di yuan (circa 51,6 milioni di dollari USA) in buoni di consumo e sussidi, insieme a misure quali sconti sui biglietti, incentivi per biglietti combinati e promozioni turistiche interregionali.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).