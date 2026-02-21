Cina avvia campagna con 30.000 eventi per la Festa di primavera (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone, mostra dei turisti che assistono a uno spettacolo in un’area panoramica nella città di Xiangyang, nella provincia centrale cinese dello Hubei, il 19 febbraio 2026. Il ministero cinese della Cultura e del Turismo ha avviato una campagna culturale e turistica della durata di un mese in occasione della Festa di primavera, con un’ampia gamma di attività e misure promozionali per soddisfare meglio le esigenze della popolazione. In programma dalla fine di gennaio ai primi di marzo, la campagna vedrà lo svolgimento di circa 30.000 attività a livello nazionale, offrendo prodotti ed eventi culturali e turistici stagionali incentrati sulle usanze di Capodanno, spettacoli ed esposizioni. Saranno distribuiti oltre 360 milioni di yuan (circa 51,6 milioni di dollari USA) in buoni di consumo e sussidi, insieme a misure quali sconti sui biglietti, incentivi per biglietti combinati e promozioni turistiche interregionali.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).