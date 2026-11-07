Cina: approfondimenti sul 6G al Vertice di Wuzhen della WIC 2026

Il 5G è già veloce. Allora perché abbiamo bisogno del 6G? Porterà una connettività migliore, un'IA più avanzata e nuove esperienze nella nostra vita quotidiana? E quando potrebbe diventare realtà? Al Vertice di Wuzhen della World Internet Conference 2026, Xinhua pone agli esperti le principali domande del pubblico sul 6G. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)