Cina: a Chengdu focus su cooperazione internazionale per conservazione dei panda

"Si tratta di creare partenariati basati su una comunicazione aperta, di apprendere gli uni dagli altri e di definire quale sarà il percorso futuro per i panda giganti". La cooperazione internazionale per la conservazione dei panda giganti è stata al centro della Global Panda Partners Conference 2026, tenutasi a Chengdu, in Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)