Cina: al via in Mongolia Interna la 36esima edizione del festival Naadam (3)

XILIN GOL (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Artisti si esibiscono a cavallo durante la cerimonia di apertura della 36ª edizione del festival Naadam nella Lega di Xilin Gol, nella Regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna, il 18 luglio 2026. Il festival Naadam ha preso il via sabato. Il Naadam, che si svolge solitamente a metà estate e talvolta anche in inverno nelle aree pastorali della Mongolia Interna, significa “giochi” in lingua mongola. Comprende spesso lotta, tiro con l’arco e corse di cavalli, discipline note anche come i “Tre giochi degli uomini”.

-Foto Xinhua-

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