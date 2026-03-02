Cina: al via il nuovo semestre scolastico (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli studenti assistono online alla cerimonia di apertura del nuovo semestre in una scuola primaria nel distretto di Dongcheng, a Pechino, capitale della Cina, il 2 marzo 2026. Lunedì è iniziato il nuovo semestre per le scuole primarie e secondarie in molte parti della Cina.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
