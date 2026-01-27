Cina: al via forum finanziario a Hong Kong, riflettori su nuovi orizzonti in un mondo in evoluzione

HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La 19esima edizione dell’Asian Financial Forum (AFF) si è aperta lunedì a Hong Kong, riunendo leader politici, imprenditoriali globali e rappresentanti delle autorità di regolamentazione per promuovere la cooperazione finanziaria internazionale e il coordinamento delle politiche.

A tema “Co-creare insieme nuovi orizzonti in un panorama in evoluzione”, il forum di quest’anno presenta il primo Global Business Summit, che valuterà l’impatto di industrie ad alta crescita, tra cui intelligenza artificiale, robotica e sanità.

Frederick Ma, presidente dell’Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), ha affermato che il summit, appena avviato, rientra in un maggior focus sul rafforzamento dei legami tra finanza ed economia reale all’AFF, con l’obiettivo di contribuire a sostenere l’innovazione continua e la crescita di lungo periodo.

Nel suo intervento, John Lee, direttore esecutivo della regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR), ha sottolineato i vantaggi unici della città sotto il principio “un Paese, due sistemi”, che ha garantito che Hong Kong prosperi come destinazione di primo piano per le imprese che cercano di crescere e svilupparsi in un ambiente imprenditoriale sicuro e conveniente.

Lee ha osservato che il numero di aziende con affiliazione estera e della Cina continentale a Hong Kong ha raggiunto quota 11.070 nel 2025, in aumento dell’11% rispetto all’anno precedente e stabilendo un nuovo record.

Per rafforzare lo status di Hong Kong come centro finanziario internazionale, Lee ha affermato che il governo della HKSAR approfondirà il mercato azionario, amplierà il mercato obbligazionario, farà avanzare i settori per la gestione degli asset e della ricchezza, e costruirà a Hong Kong un mercato internazionale del trading dell’oro e un ecosistema di trading delle materie prime.

Durante il forum, l’Ufficio per i servizi finanziari e il tesoro ha firmato un accordo di cooperazione con la Shanghai Gold Exchange, un nuovo traguardo nell’approfondimento della cooperazione tra i mercati dell’oro di Hong Kong e Shanghai.

Secondo il patto, le due parti lavoreranno insieme per istituire una struttura di governance collaborativa di alto livello per il nuovo sistema centrale di compensazione dell’oro di Hong Kong, e aprire nuove vie per la sinergia delle infrastrutture fisiche e l’interconnettività dei mercati.

Il forum di due giorni, co-organizzato dalla regione amministrativa speciale di Hong Kong e dall’HKTDC, include oltre 40 sessioni che coprono temi quali le prospettive economiche globali, la gestione della ricchezza, il finanziamento della catena di approvvigionamento e lo scambio dell’oro. Si prevede che attirerà oltre 3.600 rappresentanti dei settori finanziario e imprenditoriale da tutto il mondo.

