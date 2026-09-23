Cina: al via a Shanghai la 48esima WorldSkills Competition

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Ieri sera si è aperta a Shanghai la 48esima edizione della WorldSkills Competition, con 1.385 concorrenti provenienti da 68 Paesi e regioni impegnati in 64 prove di abilità.

La Cina ha inviato 71 concorrenti, che parteciperanno a tutte le 64 prove suddivise in sei settori: trasporti e logistica, edilizia e relativa tecnologia, tecnologia della produzione e dell’ingegneria, dell’informazione e della comunicazione, arti creative e moda, e servizi sociali e alla persona, secondo quanto riferito dagli organizzatori.

A tema “Padroneggia le competenze, cambia il tuo futuro”, la competizione riunisce giovani professionisti qualificati provenienti da tutto il mondo per mettere in mostra le competenze e condividere le proprie esperienze.

In parallelo alla competizione si terranno anche la WorldSkills Conference 2026 e la WorldSkills Shanghai 2026 Expo. Le gare si concluderanno il 27 settembre.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).