Cina: aereo C919 di produzione nazionale ha trasportato oltre 8,4 mln passeggeri

LANZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’aereo passeggeri cinese C919 ha trasportato oltre 8,4 milioni di passeggeri e servito 27 città da quando è entrato in servizio commerciale, secondo quanto dichiarato ieri da Shen Bo, presidente della Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC).

Intervenendo a una conferenza di settore a Dunhuang, nella provincia nord-occidentale cinese del Gansu, Shen ha affermato che COMAC ha inoltre continuato ad ampliare la rete dell’aviazione regionale servita dai suoi aerei C909, velivoli regionali progettati per rotte a corto e medio raggio.

Il C909 ha trasportato in sicurezza oltre 41 milioni di passeggeri da quando è entrato in servizio commerciale, ha dichiarato Shen, aggiungendo che l’aereo offre ai viaggiatori opzioni più convenienti.

Wang Changshun, presidente della China Air Transport Association, ha affermato che la flotta dell’aviazione regionale cinese ha subito una rapida trasformazione negli ultimi anni, con gli aerei di produzione nazionale che rappresentano una quota notevolmente maggiore.

Il C919 sta ampliando rapidamente le proprie operazioni commerciali, mentre il C909 è diventato un pilastro del mercato dell’aviazione regionale, contribuendo allo sviluppo di alta qualità del settore dell’aviazione regionale cinese, ha affermato.

Il C919 è il primo aereo di linea per le rotte principali sviluppato autonomamente dalla Cina in conformità con gli standard internazionali di aeronavigabilità e con diritti di proprietà intellettuale autonomi.

Il modello base è progettato per trasportare da 158 a 192 passeggeri e ha un’autonomia compresa tra 4.075 e 5.555 chilometri. Ha completato il suo primo volo commerciale nel maggio 2023. Dopo aver operato con successo su diverse rotte nazionali, l’aereo ha completato il suo primo volo commerciale internazionale di linea per passeggeri nell’agosto di quest’anno.

Il C909, precedentemente noto come ARJ21, è entrato in servizio commerciale nel 2016. Secondo la COMAC, è adatto agli aeroporti regionali o agli aeroporti secondari per sviluppare reti di rotte e integrare la capacità di trasporto degli aeroporti principali.

Il mercato dell’aviazione civile cinese ha continuato a espandersi nel 2025, registrando 770 milioni di viaggi di passeggeri, in aumento del 5,5% su base annua, secondo l’Amministrazione dell’aviazione civile cinese.

L’ultimo piano quinquennale del Paese per lo sviluppo dell’aviazione civile nel periodo 2026-2030 prevede il miglioramento delle infrastrutture di trasporto, dell’efficienza e dei servizi, nonché la promozione dell’innovazione autonoma e dell’integrazione industriale. Il piano fissa per il 2030 l’obiettivo di raggiungere standard di livello mondiale in materia di sicurezza aerea, capacità dei servizi e infrastrutture.

– Foto Xinhua –

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