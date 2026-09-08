Cina: ad agosto riserve valutarie in aumento dello 0,57%

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A fine agosto, le riserve valutarie della Cina ammontavano a 3.438,3 miliardi di dollari statunitensi, in aumento di 19,5 miliardi di dollari, pari allo 0,57%, rispetto alla fine di luglio, secondo i dati ufficiali diffusi ieri.

Gli effetti combinati della conversione valutaria e dell’andamento dei prezzi degli asset hanno determinato l’aumento delle riserve valutarie cinesi ad agosto, ha dichiarato in una nota l’Amministrazione statale dei cambi.

La nota ha inoltre sottolineato che l’economia cinese è rimasta nel complesso stabile e ha compiuto solidi progressi, con la sua resilienza e la sua vitalità che hanno sostenuto la stabilità delle riserve valutarie del Paese.

Commentando gli ultimi dati, Wen Bin, capo economista della China Minsheng Bank, ha affermato che l’aumento delle riserve valutarie cinesi il mese scorso è avvenuto mentre l’indice del dollaro statunitense scendeva dello 0,5%, a 99,4, la debolezza del dollaro ha infatti contribuito a un effetto positivo di valutazione sulle riserve valutarie della Cina.

Il funzionario ha affermato che anche le esportazioni cinesi dovrebbero mantenere una forte resilienza in futuro, consolidando continuamente le basi della bilancia dei pagamenti cinesi. Wen ha spiegato che la ripresa del settore manifatturiero globale, favorita dalla spesa in conto capitale legata all’intelligenza artificiale, dovrebbe proseguire, fornendo un solido impulso alla crescita delle esportazioni.

Nel frattempo, i diversi operatori del commercio estero si stanno espandendo costantemente in mercati esteri diversificati, sfruttando continuamente nuovi motori di crescita commerciale, ha osservato.

Il commercio estero cinese ha mantenuto un ritmo di crescita stabile a luglio, sostenuto dalle robuste esportazioni di prodotti innovativi e ad alta tecnologia. L’Amministrazione generale delle dogane dovrebbe pubblicare oggi gli ultimi dati sul commercio estero relativi al mese di agosto.

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(ITALPRESS).