Francia, rubati quattro dipinti dal museo di Cagnes-sur-Mer sulla Costa Azzurra

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La scorsa notte due individui si sono introdotti nel Museo Renoir di Cagnes-sur-Mer, comune situato nel dipartimento delle Alpi Marittime della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra a circa 700 km da Parigi, e hanno rubato quattro opere d’arte. Lo rende noto sui social il Comune della cittadina, precisando che l’allarme è scattato alle 5:48. Cinque minuti dopo, alle 5:53, la polizia municipale è giunta sul posto.

I due individui, identificati grazie al sistema di videosorveglianza, si sono dati alla fuga. Uno dei dipinti rubati è stato abbandonato durante la fuga. La polizia municipale e nazionale è stata mobilitata fin da questa mattina.

I responsabili sono attivamente ricercati e le indagini sono in corso.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).